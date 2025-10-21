Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax tiếp tục hỗ trợ, chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax tiếp tục mang yêu thương đến với học sinh Nghệ An

Trong ngày 21-10, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax đã trực tiếp đến trao học bổng cho học sinh các trường: THPT Đô Lương 3 (xã Văn Hiến), THPT Đô Lương 4 (xã Bạch Hà), THPT Phạm Hồng Thái (xã Lam Thành), THPT Chuyên Phan Bội Châu (phường Thành Vinh). Ở mỗi trường, đoàn công tác trao tặng học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó, mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ 1 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng; học sinh đặc biệt khó khăn được tài trợ 2 suất học bổng, tương đương 4 triệu đồng; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được tài trợ 3 suất học bổng, tương đương 6 triệu đồng.

Tham dự lễ trao học bổng có: đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Nghệ An; Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Đặng Văn Thành, Giám đốc khu vực miền Bắc, Tập đoàn Growmax; cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Thầy Thái Doãn Ân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 3, cho biết: “Trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều em có gia cảnh nghèo khó, có em mồ côi cha hoặc mẹ, em thì cha mẹ bỏ nhau phải ở với ông bà già yếu... Nhà trường cũng đã vận động, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp các em nhưng cũng chỉ bù đắp được một phần nhỏ. Hôm nay, các em nhận được học bổng của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax là nguồn cổ vũ, động viên lớn với các em. Thay mặt học sinh, nhà trường xin cảm ơn tấm lòng vàng của hai đơn vị”.

Thầy Nguyễn Bá Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 4, chia sẻ, trường đóng chân trên địa bàn còn khó khăn nên nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Đoàn công tác của hai đơn vị đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang quà đến động viên các em thật là trân quý, cảm động.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Đặng Văn Thành, Giám đốc khu vực miền Bắc của Tập đoàn GrowMax, cho biết, lãnh đạo tập đoàn là người con của miền Trung, cũng vươn lên từ nghèo khó nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Những món quà mà Tập đoàn GrowMax và Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng cho các em tuy nhỏ nhưng mong rằng sẽ là nguồn động viên, khích lệ để các em nỗ lực, cố gắng học tập vì một tương lai tươi sáng của bản thân và quê hương.

“Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi suất học bổng không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là niềm tin, là động lực để các em nuôi ước mơ vươn lên trong học tập. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng đầu tư cho tri thức hôm nay chính là gieo hạt cho tương lai”, ông Thành bộc bạch.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết, việc Báo và Tập đoàn GrowMax được trao học bổng cho các em học sinh là niềm hạnh phúc của người làm báo và nhà đồng hành. Mỗi năm, Tập đoàn GrowMax dành 1 tỷ đồng phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại tỉnh Nghệ An, trong 2 ngày 20-10 và 21-10, đoàn công tác đã trực tiếp đi trao tại 9 điểm trường với tổng trị giá học bổng là 390 triệu đồng. Ngày 22-10, đoàn sẽ đến trao 100 triệu đồng cho học sinh tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, đoàn đã trao các suất học bổng trị giá 510 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

