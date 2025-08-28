Ấm lòng những suất cơm “0 đồng”

Khoảng 700 suất cơm từ thiện đã được các tình nguyện viên trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao những suất cơm từ thiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Thắng, TPHCM

Sáng 28-8, Câu lạc bộ Biển Xanh kết hợp với nhóm Thiện nguyện Anh Nhật 824 Bình Giã tổ chức nấu và trao khoảng 700 suất cơm "0 đồng" cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) và trẻ em, lao động làm việc trong các xưởng chế biến cá tại phường Phước Thắng.

Những phần cơm "0 đồng" được trao đến bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Hoạt động nhận được sự ủng hộ, đóng góp của lãnh đạo phường Vũng Tàu, các mạnh thường quân, người dân và có cả những em học sinh. Chị Trần Thị Nhật, Trưởng nhóm Thiện nguyện Anh Nhật 824 Bình Giã, chia sẻ, mỗi tháng, nhóm nấu khoảng 2.000 suất cơm đưa đến cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hành động nhỏ nhưng các thành viên tham gia từ thiện đều cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

Được biết, nhóm Thiện nguyện Anh Nhật 824 Bình Giã đã có gần 10 năm hoạt động nấu ăn từ thiện, còn Câu lạc bộ Biển Xanh thì thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi biển ở Vũng Tàu vào dịp cuối tuần.

PHÚ NGÂN