Hà Anh Tuấn trao 2,6 tỷ đồng tiếp sức trẻ em kém may mắn

Kết thúc Live Concert " Sketch a rose", Hà Anh Tuấn công bố đóng góp 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) cho chương trình bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mang tên “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Hà Anh Tuấn thăng hoa cùng 3.400 khán giả tại Dolby Theatre

Live Concert Sketch a rose của Hà Anh Tuấn vừa diễn ra Dolby Theatre (Los Angeles, Mỹ) vào tối qua - giờ địa phương. Giữa không gian quốc tế tráng lệ, mái nhà danh tiếng của lễ trao giải Oscar, đêm nhạc Việt là khúc ca tự hào, tri ân quê hương của một nghệ sĩ Việt Nam.

Đêm diễn Sketch a rose chiêu đãi 3.400 khán giả với gần 30 tác phẩm âm nhạc Việt Nam, được dàn dựng công phu bởi ê-kíp chuyên nghiệp: Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, ban nhạc Crystal Band, Dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra, nhóm bè Cadillac. Đêm nhạc có sự tham gia của dàn kèn gồm các nghệ sĩ, nhạc công người Mỹ. Đặc biệt, trong đêm diễn, đông đảo khán giả diện áo dài truyền thống, đội nón lá.

Màn trình diễn của Hà Anh Tuấn

Từ đầu chương trình, Hà Anh Tuấn tạo bất ngờ khi dẫn dắt khán giả vào không gian hoài niệm với các nhạc phẩm: Em bé quê, Bà mẹ quê, Tình ca, Áo anh sứt chỉ đường tà… như một cách trân trọng ký ức của nhiều thế hệ. Phần cuối chương trình, Hà Anh Tuấn mang đến những tác phẩm của Trịnh Công Sơn đầy khát vọng hòa bình và tình người. Anh trình diễn liên khúc Bà mẹ Ô Lý, Cánh đồng hòa bình, Xin cho tôi…

Trong đêm diễn, Hà Anh Tuấn còn song ca cùng Phan Mạnh Quỳnh các ca khúc Xuân thì, Có chàng trai viết lên cây, Ngày chưa giông bão, Sau lời từ khước, Nước ngoài.

Nhiều nghệ sĩ đồng hành trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn

Trong không khí xúc động cuối chương trình, Hà Anh Tuấn hào hứng chia sẻ dự kiến tổ chức thêm một phiên bản đặc biệt của Sketch A Rose, mang tên The Rose vào những ngày mùa đông sắp đến tại Đà Lạt. Dù chỉ là lời hẹn chớp nhoáng, chia sẻ này thắp lên niềm vui cho những người hâm mộ anh – rằng sẽ có thêm dịp thưởng thức những bản tình ca cùng Hà Anh Tuấn.

TIỂU TÂN