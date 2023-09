Ấn Độ tăng cường dùng than phát điện

Ấn Độ đã tăng cường sử dụng than để sản xuất điện nhằm ngăn chặn tình trạng mất điện do sản lượng thủy điện thấp và do điện tái tạo chưa đủ đáp ứng nhu cầu.