Houthi lần đầu tiên tấn công Israel bằng tên lửa chùm

Israel đã tấn công phong trào Houthi ở Yemen, sau khi lực lượng này đã lần đầu tiên bắn một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel.

Israel không kích thủ đô Sanaa của Yemen sau vụ phóng tên lửa chùm đầu tiên của Houthi. Ảnh: Mạng lưới Ả Rập | Ảnh: Arab Networks

Theo đài truyền hình KAN của Israel ngày 24-8, một cuộc điều tra của không quân Israel cho thấy quả tên lửa được bắn vào Israel vào đêm 22-8 đã vỡ tan trên không trung, bắn ra một số đạn con từ bên trong.

Tờ Times of Israel cho biết, trong cuộc không kích đáp trả vào thủ đô Sanaa của Yemen ngày 24-8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công một địa điểm quân sự nơi có dinh tổng thống, cũng như hai nhà máy điện và một địa điểm lưu trữ nhiên liệu. Theo một quan chức không quân Israel, có hơn 10 máy bay chiến đấu đã tham gia vào cuộc không kích này.

Trong khi đó, đài truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành dẫn thông tin từ Bộ Y tế Yemen cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 67 người khác bị thương trong các cuộc không kích đáp trả của Israel.

Từ trái sang, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng IDF theo dõi cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen tại trụ sở quân sự Kirya ở Tel Aviv, ngày 24 -8. Ảnh : Bộ Quốc phòng Israel

Cuộc xung đột quân sự với Iran hồi tháng 6 vừa qua cho thấy hệ thống phòng không của Israel có khả năng đánh chặn loại tên lửa này. Do đó, việc không đánh chặn được tên lửa Houthi hôm 22-8 đang được quân đội Israel điều tra.

HẠNH CHI