Vệ binh quốc gia Mỹ được phép sử dụng vũ khí tại Washington D.C

Quân đội Mỹ xác nhận lực lượng Vệ binh quốc gia bắt đầu mang vũ khí khi làm nhiệm vụ tại thủ đô Washington D.C, nơi Tổng thống Donald Trump đã triển khai hơn 2.200 binh sĩ như một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và xe bọc thép tại Washington, DC. Ảnh: Getty Images

Truyền thông Mỹ dẫn thông cáo của Lực lượng đặc nhiệm liên hợp Washington (JTF-DC), đơn vị quản lý các binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia được triển khai tại Washington D.C, xác nhận các quân nhân thuộc JTF-DC đã bắt đầu mang vũ khí theo quy định từ tối 24-8.

Tuy nhiên, lực lượng này chỉ được phép sử dụng vũ lực “như biện pháp cuối cùng và chỉ để đối phó với mối đe dọa hiện hữu có thể gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng”.

Sự hiện diện dày đặc của Vệ binh quốc gia và lực lượng liên bang tại thủ đô Washington D.C đã khiến nhiều khu vực trung tâm yên ắng hơn, xen lẫn các cuộc biểu tình rải rác. Một số video về việc bắt giữ cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước quân đội liên bang tại Anacostia, Washington, về kế hoạch trấn áp tội phạm. Ảnh: Getty Images

Tuần trước, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc đưa quân tới thành phố Chicago (bang Illinois) và New York (bang New York), tương tự việc triển khai tại Washington D.C, bất chấp phản đối gay gắt từ giới chức địa phương.

Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc từ nhiều tuần nay đã chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch tại Chicago, có thể huy động cả lực lượng vệ binh và quân chủ lực. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson tuyên bố thành phố sẽ kiện để ngăn chặn và nhấn mạnh “không chấp nhận một cuộc chiếm đóng quân sự”. Tại New York, các lãnh đạo địa phương cũng bác bỏ kế hoạch tương tự.

