Nga: Nhà máy điện hạt nhân Kursk giảm công suất sau vụ tấn công bằng UAV

Ngày 24-8, bộ phận báo chí của nhà máy điện hạt nhân Kursk (Nga) thông báo, nhà máy đã bị hư hại sau vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ảnh: MOSCOW TIMES

Thông báo được đăng tải trên ứng dụng tin nhắn Telegram nêu rõ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV gần khu vực nhà máy. Khi rơi xuống, thiết bị này đã phát nổ, làm hư hỏng một máy biến áp phụ của nhà máy. Vụ nổ cũng gây cháy nhỏ, song đã được dập tắt kịp thời. Nhà máy nằm gần biên giới Nga - Ukraine và ở phía Tây thành phố Kursk, thủ phủ của khu vực với dân số khoảng 440.000 người.

Sự cố khiến tổ máy số 3 phải giảm một nửa công suất. Cơ quan quản lý cho biết, không có thương vong và phóng xạ rò rỉ sau vụ việc. Cả nhà máy điện hạt nhân và các vùng lân cận đều trong giới hạn an toàn.

Trước đó, đài truyền hình REN TV của Nga cũng đưa tin đã xảy ra một vụ cháy tại trạm biến áp trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, trạm biến áp này không thuộc khu vực hạt nhân của nhà máy trên. “Mức độ bức xạ tại khu công nghiệp của nhà máy điện hạt nhân Kursk và khu vực xung quanh không thay đổi và tương ứng với mức độ tự nhiên”, bộ phận báo chí của nhà máy viết trên Telegram.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 4 quả bom dẫn đường được thả từ trên không và 160 UAV. Thị trưởng thủ đô Moscow, ông Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 UAV hướng về Moscow. Hiện đội ngũ chuyên gia đang kiểm tra các mảnh vỡ thu được trên mặt đất từ chiếc UAV nêu trên để tiến hành phân tích.

Cơ quan vận tải hàng không Nga (Rosaviatsia) thông báo, một số sân bay ở khu vực miền Trung nước này đã tạm ngừng hoạt động do những lo ngại về an toàn hàng không. Giới chức sân bay tại thành phố St. Petersburg cũng thông báo hàng chục chuyến bay đã bị hoãn để đảm bảo an toàn.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của Nga cũng đã tấn công một số mục tiêu quân sự và điểm tập kết tạm thời của đối phương, gây thiệt hại đáng kể tại nhiều điểm. Ngoài ra, Nga cũng đã giành thêm quyền kiểm soát 2 khu định cư tại Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Hiện thông tin chưa được phía Ukraine xác nhận, trong khi hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đưa tin, các lực lượng quân sự Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một khu định cư ở Donetsk.

