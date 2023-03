An Giang: Bắt nghi phạm chuyên cướp vé số của người già yếu

Trong ngày 15-3, công an hai TP Châu Đốc, Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã bắt giữ 2 nghi phạm. Một là nam giới chuyên cướp vé số của người già yếu, một là phụ nữ chuyên trộm đồ trong các cửa hàng tiện lợi.

Cụ thể, Công an TP Châu Đốc đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản”.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Vinh (67 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) tới Công an phường Núi Sam trình báo, vào khoảng 17 giờ ngày 13-3, trong lúc ông ngồi xe lăn bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Đông, thì bị một người đàn ông đến giả vờ mua rồi cướp giật của ông 96 tờ vé số.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại công an phường Núi Sam và công an thành phố nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm Trần Thanh Vũ (40 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Tại Cơ quan Công an, Vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của ông Vinh đem bán được 790.000 đồng. Ngoài ra, Vũ còn khai nhận đã cướp giật 118 tờ vé số của người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe đạp đi bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, rồi chạy đến khu vực chợ Châu Đốc bán lại được 944.000 đồng. Số tiền trên, Vũ tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng.

* Cùng ngày, công an TP Long Xuyên đã tạm giữ nghi phạm Trần Ngân Quỳnh Hân (38 tuổi, trú tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp hàng hóa tại ít nhất 6 cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hân khai nhận cách đây 2 ngày, Hân điều khiển xe máy không biển kiểm soát, đến cửa hàng Bách hoá Xanh trên đường Hàm Nghi, thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, chai xịt mùi toàn thân, giấu vào váy đang mặc rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Hân tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi trên địa bàn các phường Bình Khánh, Mỹ Hoà, Đông Xuyên, Mỹ Thới, Mỹ Quý lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, khăn tắm, dao cạo râu và chai xịt mùi toàn thân. Tổng giá trị tài sản Hân trộm được trên 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Hân còn thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng.