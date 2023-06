An Giang: Bắt nguyên bí thư xã ký khống 1.600 hồ sơ tiếp tay tiêu thụ xe gian

Ngày 1-6, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho hay, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Tá, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy) và Võ Trường Giang, nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Thủy, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức họp bỏ phiếu thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tá. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Tá để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian công tác tại xã Bình Thủy, ông Tá đã ký khống hợp đồng mua bán xe, thậm chí còn ký khống trên giấy trắng.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc ký khống các hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước xảy ra tại xã Bình Thủy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú đã quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can trên.