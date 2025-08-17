Phá sới bạc quy mô lớn ngụy trang trong gara ô tô

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ngụy trang trong gara ô tô.

Theo đó, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tụ điểm cờ bạc do đối tượng Phan Hữu Hải (sinh năm 1976, chủ gara H.H. ở đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa. Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc.

Sới bạc này hằng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày lên đến 500 triệu – 1 tỷ đồng. Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền “xâu” để trục lợi bất chính.

Khoảng 16 giờ ngày 14-8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ triển khai kế hoạch đột kích và bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ sách ghi chép tỉ mỉ, cùng nhiều điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy. Kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của các đối tượng cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng về tính chất “sới bạc tiền tỷ”, hoạt động thường xuyên và có tổ chức.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA