Tử hình kẻ sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động

Chiều 18-8, TAND TPHCM tuyên án tử hình bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TPHCM) về tội “Giết người”, cùng các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Dương Hữu Trí bật khóc tại tòa
Bị cáo Dương Hữu Trí bật khóc tại tòa

Theo cáo trạng, sáng 3-3-2025, khi tổ công tác của Công an phường 7, TP Vũng Tàu trước đây đến nhà mời Trí về trụ sở kiểm tra ma túy, bị cáo chống đối, dùng dao rượt chém, đốt xe máy, cố thủ trong nhà.

Trong quá trình khống chế, Trí tạt nước sôi làm một cảnh sát khu vực bị thương và dùng dao đâm trúng ngực chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, Phòng Cảnh sát cơ động), khiến anh hy sinh.

Tại tòa, Trí thừa nhận toàn bộ hành vi, khai do hoảng loạn và tức giận khi bị yêu cầu kiểm tra ma túy. Gia đình chiến sĩ Nhật không yêu cầu bồi thường, chỉ đề nghị xét xử nghiêm minh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây bức xúc dư luận nên cần xử lý nghiêm khắc. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Hữu Trí mức án tử hình về tội “Giết người”; 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản” và 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng mức án chung bị cáo phải chấp hành là tử hình, đồng thời có trách nhiệm bồi thường 20 triệu đồng cho một bị hại.

TRÚC GIANG

