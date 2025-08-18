Vụ hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng được tại ngoại: Mong vụ việc được xem xét thấu tình, đạt lý

Ngày 17-8, sau khi được tại ngoại, ông Trần Văn Tâm (54 tuổi, giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây vào tháng 7-2022, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cho biết, vẫn chưa hết bồi hồi xúc động.

Ông Trần Văn Tâm

Nhiều người thân, học trò, đồng nghiệp đã điện thoại thăm hỏi, động viên. Chia sẻ về mong muốn sắp tới, ông Tâm cho biết chỉ mong tòa, cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý. Nhìn lại sự việc, ông Tâm thừa nhận mình có sai về nguyên tắc tài chính khi chưa công khai đầy đủ, sử dụng hóa đơn không hợp lý nhưng không trục lợi cá nhân, sản phẩm làm ra chất lượng, sử dụng tốt.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây từ giữa tháng 7-2022. Trong năm học 2022-2023, khi trường thiếu thiết bị giảng dạy, ông Tâm chủ động mua vật liệu rồi tự tay làm các vật dụng như kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang... để phục vụ việc dạy và học trong trường.

Do không có hóa đơn đầu vào, ông Tâm đã mua hóa đơn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Tổng số tiền theo cơ quan điều tra là hơn 10,7 triệu đồng bị cho là chiếm đoạt, dù các vật dụng đều đã đưa vào sử dụng thực tế trong nhà trường. Ngày 17-2, TAND huyện Ngọc Hiển (trước đây) tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông Tâm có đơn kháng cáo. Đến ngày 6-5, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, để làm rõ thêm nhiều nội dung, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 16-8, Viện KSND Khu vực 5 (Cà Mau) đã quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng cho bảo lãnh tại ngoại đối với ông Trần Văn Tâm.

TẤN THÁI