Cháy nhà ở Khánh Hòa, một người tử vong

Trưa 17-8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn xã, phát hiện một người tử vong.

Người dân tập trung bên ngoài căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: H.T

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ, khói lửa bùng lên tại phòng ngủ nhà ông B.C.C. (ở đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn).

Thấy khói phát ra từ căn nhà, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa và báo lực lượng cứu hỏa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại địa phương dập tắt đám cháy.

Sau 5 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ của ông C. nằm trong phòng ngủ. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường thì phát hiện bà đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

HIẾU GIANG