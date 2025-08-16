Đình chỉ vụ án mua, mượn Kít xét nghiệm PCR Covid-19 tại Cần Thơ

Ngày 16-8, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc mua, mượn Kít xét nghiệm PCR Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mua, mượn hơn 19.900 Kít xét nghiệm PCR Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất

Trước đó, tháng 2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (trước đây) đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) trong giai đoạn 2020-2021.

Theo điều tra, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mua, mượn hơn 19.900 Kít xét nghiệm, thanh toán 3.414 Kít trị giá hơn 2,45 tỷ đồng, còn lại 16.500 Kít chưa thanh toán. CDC Cần Thơ mua, mượn hơn 50.300 Kít theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, đã thanh toán hơn 20,39 tỷ đồng, còn 193.700 Kít chưa thanh toán.

CDC Cần Thơ đơn vị đã mua, mượn tổng cộng hơn 50.300 Kít xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất

Cơ quan điều tra xác định, các cá nhân tại hai đơn vị đã mua, mượn Kít xét nghiệm để phục vụ công tác phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu để thanh toán lại, và “không có vụ lợi”.

Sau khoảng 2,5 năm điều tra, căn cứ quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

