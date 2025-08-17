Điều tra làm rõ vụ trộm cắp hàng tỷ đồng tại một doanh nghiệp Đà Nẵng

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra làm rõ vụ trộm tài sản hàng tỷ đồng của doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đối tượng liên quan đến vụ trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 21-7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (KCN Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin – nguyên liệu sản xuất nến – bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường An Hải điều tra. Đến ngày 14-8, lực lượng công an đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ của chính công ty.

Cầm đầu nhóm này là Mai Quốc C., Huỳnh Khánh D., Mai Đăng Qu., Đỗ Quang S. – tất cả đều là nhân viên. Các đối tượng đã bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng. Để hoàn tất phi vụ, các đối tượng này còn lôi kéo thêm Mai Duy H. (nhân viên kho), Lê Xuân V. (bảo vệ) và Trần Phan Huy Th. (lái xe). Đặc biệt, cả nhóm móc nối với Nguyễn Phúc Thế H., chủ cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp trộm được với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2025, nhóm này đã nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét, công an thu giữ 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Th. (người mua lại từ Thế H.) và 728kg sáp tại cơ sở sản xuất của Thế H.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản"; riêng Thế H. bị khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

PHẠM NGA