Ngày 17-8, Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh.

Trước đó, ngày 16-8, Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của ông H.V.T., đại diện cho 5 hộ dân về việc bị kẻ gian đột nhập chốt trồng sâm chung ở thôn 2 nhổ trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Trà Linh phối hợp lực lượng an ninh cơ sở rà soát. Chỉ sau 24 giờ truy xét, công an đã khoanh vùng 3 thanh niên nghi vấn đi xe máy từ địa phương khác đến Trà Linh vào rạng sáng 14-8.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Đến chiều 16-8, lực lượng công an đã làm việc với 3 đối tượng: A Phân (sinh năm 2007), A Đoàn (sinh năm 2007) và A Ghin (sinh năm 2004), cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, các đối tượng thừa nhận đã trộm số sâm mang về tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 273 gốc sâm nặng 7,2kg, 115 triệu đồng (tiền bán sâm trộm cắp), cùng 2 xe mô tô gây án.

Công an xã Trà Linh đã tạm giữ khẩn cấp các đối tượng, đồng thời phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5 mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA