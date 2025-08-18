Đồng Nai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán tê tê java nguy cấp, quý, hiếm

Ngày 18-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự và ba bị can liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện trong quá trình quản lý địa bàn.

Đối tượng N.T.H. cùng con tê tê java lúc bị bắt quả tang

Cụ thể, vào ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Công an phường Bình Lộc và Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang N.T.H. (sinh năm 1985, ngụ phường Bình Lộc) đang mua bán, vận chuyển một con tê tê java (tên khoa học là Manis javanica) – loài thuộc “Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” tại tổ 5, ấp Cây Da, phường Bình Lộc.

Sau khi H. bị bắt, hai đối tượng liên quan là H.T.N. (sinh năm 1973) và Đ.N. (sinh năm 1977), cùng ngụ tại phường Long Khánh, đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi bán con tê tê cho H..

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tạm giam đối với H., đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” với H.T.N. và Đ.N. để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

BÙI LIÊM