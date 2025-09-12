Cà Mau: Bồi dưỡng tiếng Khmer cho lực lượng vũ trang

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong 8 tuần, gồm 3 học phần: nhận diện chữ viết, ráp vần; giao tiếp cơ bản; và thuật ngữ quân sự. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị kiến thức nhằm từng bước sử dụng thành thạo tiếng Khmer trong sinh hoạt, công tác và giao tiếp với đồng bào dân tộc.
Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh: việc bồi dưỡng tiếng Khmer nhằm nâng cao tiếng Khmer, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại tá Lê Quang Luật đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, tích cực học tập, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn.