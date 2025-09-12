Cà Mau: Bồi dưỡng tiếng Khmer cho lực lượng vũ trang

Ngày 12-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Lê Quang Luật phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: VĂN ĐÔNG

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong 8 tuần, gồm 3 học phần: nhận diện chữ viết, ráp vần; giao tiếp cơ bản; và thuật ngữ quân sự. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị kiến thức nhằm từng bước sử dụng thành thạo tiếng Khmer trong sinh hoạt, công tác và giao tiếp với đồng bào dân tộc.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng với Ban tổ chức lớp học. Ảnh: VĂN ĐÔNG

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh: việc bồi dưỡng tiếng Khmer nhằm nâng cao tiếng Khmer, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại tá Lê Quang Luật đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, tích cực học tập, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

TẤN THÁI