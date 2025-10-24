Đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân hưởng lợi

Ngày 24-10, phường Thuận An (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, người dân bày tỏ sự quan tâm đến những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhiều ý kiến đánh giá đây là bước chuyển quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Người dân đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân cũng kiến nghị địa phương tiếp tục quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chính sách cho cán bộ khu phố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong quá trình chuyển đổi số.

Bà con nhân dân mong muốn lãnh đạo địa phương quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội

Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Diễm Trinh đề nghị UBND phường chủ trì phối hợp các ban ngành, đoàn thể khẩn trương tổng hợp, phân loại và xử lý kịp thời các ý kiến, kể cả những nội dung đã được giải trình tại chỗ và những ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An Trần Thị Diễm Trinh đánh giá cao ý kiến đóng góp của người dân

Lãnh đạo phường khẳng định sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, chú trọng công tác an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, và phát huy vai trò của MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội theo phương châm: “Nghe dân nói – Nói dân hiểu – Làm dân tin”.

TÂM TRANG