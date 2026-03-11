Rà soát quy hoạch, công năng các dự án ở khu Trường đua Phú Thọ

Liên quan các dự án tại khu Trường đua Phú Thọ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu rà soát tổng thể quy hoạch, công năng từng hạng mục, nhất là các dự án chuẩn bị triển khai, nhằm điều chỉnh phù hợp, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí và đáp ứng không gian phát triển mới của thành phố.

Ngày 11-3, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác khảo sát các dự án ở khu Trường đua Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện lãnh đạo một số sở ngành tham gia cùng đoàn công tác.

Tránh lãng phí

Chuyến khảo sát nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án tại khu Trường đua Phú Thọ; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TPHCM luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ loạt dự án ở Trường đua Phú Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc khai thác hiệu quả quỹ đất, đặc biệt là các khu đất có vị trí quan trọng trong nội đô, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của thành phố.

Do đó, các dự án cần được triển khai theo hướng phát huy tối đa giá trị sử dụng, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân thông qua các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao.

Các dự án đang thi công tại khu Trường đua Phú Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi khảo sát các dự án tại khu Trường đua Phú Thọ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các sở ngành, địa phương có liên quan để nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình triển khai các dự án tại khu vực này.

Theo đồng chí, việc quy hoạch được thực hiện tương đối đồng bộ, từng bước định vị rõ các khu chức năng, đồng thời đầu tư một số công trình có điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Bên cạnh đó, các dự án cũng có tính kết nối giao thông, góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông cho khu vực xung quanh Trường đua Phú Thọ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận trong buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, liên quan đến quy hoạch và công năng của các công trình, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tổng thể quy hoạch, công năng sử dụng của từng hạng mục. Trong đó, có các dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc có kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Việc rà soát này nhằm để điều chỉnh, khai thác hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, tránh lãng phí và bảo đảm phù hợp với không gian phát triển mới của TPHCM.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu trong buổi làm việc với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể về quy hoạch các thiết chế thể dục thể thao, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý cần tính toán tổng thể trong phạm vi rộng hơn, gắn với hệ thống các trung tâm thể dục thể thao trong khu vực.

Theo đó, cần xem xét, khai thác hiệu quả các trung tâm thể dục thể thao tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó có sự phân bổ chức năng hợp lý, tránh đầu tư trùng lặp hoặc kém hiệu quả.

Đa dạng công năng, phục vụ người dân

Đối với việc xây dựng công viên và các không gian công cộng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh phải ưu tiên phục vụ nhu cầu của người dân, không chỉ tập trung vào thể thao thành tích cao.

Các công trình tại khu vực này cần được thiết kế và tổ chức vận hành theo hướng đa dạng công năng, tạo điều kiện để người dân có thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe.

“Tôi mong muốn người dân ở xung quanh khu vực này có không gian để tập thể dục”, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ, đồng thời lưu ý trong quy hoạch, khai thác công trình cần đặt mục tiêu phục vụ người dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở, trong quá trình tổ chức vận hành công trình này nói riêng và các công trình trong khu vực Trường đua Phú Thọ nói chung, cần có cách nghĩ mới, cách làm mới, mạnh dạn nghiên cứu các mô hình quản lý phù hợp để phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư.

“Tôi luôn luôn nói với mọi người là phải có một cách nghĩ khác, một cách làm khác. Còn mình cứ làm lòng vòng thì không ra được vấn đề, không giải quyết được công việc”, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý.

Thực tiễn cho thấy nhiều nơi đã áp dụng hiệu quả mô hình “đầu tư công, quản trị tư”. Tức là Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, còn khu vực tư nhân tham gia quản lý, vận hành theo cơ chế phù hợp để nâng cao hiệu quả khai thác.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, điều quan trọng là phải lựa chọn được phương án tổ chức vận hành hiệu quả, từ đó hình thành mô hình thí điểm, một tiêu chuẩn chung để có thể nhân rộng trong quản trị công đối với các công trình, dự án tương tự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ loạt dự án ở Trường đua Phú Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị, các đơn vị rà soát lại toàn bộ các công trình, cơ sở đang cho thuê hoặc sử dụng tạm trong khu vực, đánh giá lại hiệu quả khai thác để điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu chung.

Những khu vực có thể chuyển đổi thành không gian công cộng, bãi đỗ xe hoặc các tiện ích phục vụ cộng đồng cần được nghiên cứu, sắp xếp lại nhằm phát huy hiệu quả sử dụng cao nhất.

Các dự án ở khu Trường đua Phú Thọ gồm: Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ. Cùng với đó, có 5 dự án đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, các dự án khác ở khu Trường đua Phú Thọ gồm xây dựng hạ tầng và đường giao thông khu trường đua; xây dựng công viên khu trường đua - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; dự án cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ với quy mô 30 lớp học và nhiều phòng chức năng phục vụ dạy - học. Song song đó, các đơn vị đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án xây dựng mới công viên công cộng khu Trường đua Phú Thọ; xây mới Trường Phổ thông Trung học (thuộc khu Trường đua Phú Thọ) với 45 phòng học và các phòng chức năng (thời gian thực hiện từ năm 2026-2030).

