TPHCM: Ưu tiên các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Thí điểm phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị tại 4 địa phương

Thành ủy TPHCM đánh giá, thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu không gian an toàn cho người đi bộ, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn diễn ra ở nhiều nơi.

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành). Ảnh: THU HƯỜNG

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng TPHCM trở thành Thành phố đáng sống, vươn mình trong kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ, tác động, can thiệp đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương và phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Về xây dựng cơ chế, chính sách quản lý trật tự đô thị, đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng. Trước mắt thí điểm tại Đặc khu Côn Đảo, xã Cần Thạnh, phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự lòng đường, vỉa hè. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Tiếp tục điều chỉnh và ban hành tiêu chí quy hoạch quỹ đất, không gian dành cho giao thông công cộng, bãi giữ xe trong các đồ án quy hoạch. Ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh, cao tầng lắp ghép tại khu vực trung tâm thành phố.

Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Có các giải pháp xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để xảy ra tình trạng bến bãi, điểm đón, trả khách không đúng quy định. Bổ sung các quy định về điều kiện bãi đậu xe nơi kinh doanh, không để ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Xây dựng thêm đường đi bộ tại các khu trung tâm

Về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, Thành ủy TPHCM yêu cầu ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị mang tính đột phá, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý đô thị gắn với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Vỉa hè đường Phan Bội Châu (phường Bến Thành). Ảnh: THU HƯỜNG

Rà soát, đánh giá tác động giao thông các công trình xây dựng khi kết nối vào công trình giao thông đường bộ. Chỉ phê duyệt đầu tư công trình xây dựng tập trung đông người khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về bãi đỗ xe, kết nối giao thông công cộng và đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai.

Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt các trạm điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật chiếm dụng diện tích nhỏ, hạ ngầm dưới đất, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến chức năng giao thông trên vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về khai thác hiệu quả hạ tầng đô thị, cần tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ và tiếp cận giao thông công cộng. Quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng.... Thực hiện quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây cản trở giao thông, không xem xét chấp thuận tổ chức hội chợ, thương mại có chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Có biện pháp sắp xếp khu vực tạm sử dụng để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân.

Xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại các khu vực trung tâm thành phố, tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân, tổ chức các tuyến đường kiểu mẫu bảo đảm trật tự đô thị tại các xã, phường, đặc khu.

UBND TPHCM có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, trường học, cơ sở đào tạo, bệnh viện, y tế chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trụ sở. Nghiên cứu, bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân viên và học sinh, xây dựng các nhà để xe thông minh, sắp xếp, bố trí khu vực nhà để xe, nơi đưa đón học sinh, dịch vụ ăn uống phía trong khuôn viên trụ sở.

Đảng ủy Công an TPHCM có nhiệm vụ lãnh đạo Công an Thành phố xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh... Xử lý nghiêm các điểm, bãi trông, giữ phương tiện không đúng quy định, không được cấp phép hoạt động.

THU HƯỜNG