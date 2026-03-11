Các địa phương chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ứng phó không khí lạnh gây mưa trên đất liền và gió Đông Bắc mạnh trên biển trong thời gian bầu cử.

Hà Nội se lạnh, sắp có không khí lạnh tăng cường. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 12 đến 13-3 có một đợt không khí lạnh tăng cường lệch Đông, ảnh hưởng chủ yếu đến miền Bắc và miền Trung.

Trên biển, từ ngày 12 đến 14-3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ chiều 12-3, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Ngày 13-3, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sau đó giảm dần. Trong khi đó, từ ngày 12 đến 14-3, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trên đất liền, khu vực Bắc bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét. Riêng khu vực Tây Bắc ngày 12-3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 14 đến 16-3, vùng núi có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Khu vực Bắc Trung bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa rào rải rác, trong các ngày 12 đến 14-3 có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, chiều 11-3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương tại Bắc bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo không khí lạnh, mưa dông để chủ động biện pháp phòng tránh, sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, ban chỉ đạo quốc gia đề nghị theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

PHÚC VĂN