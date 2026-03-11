Chuyển đổi số hướng tới bảo vệ bình yên cho nhân dân

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng Công an các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong tiến trình xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số không chỉ là giải pháp cải cách hành chính, mà là đột phá chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Dĩ An

Trao đổi về định hướng này, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, công nghệ phải trở thành “cánh tay nối dài” để nhân dân cùng lực lượng công an giữ gìn bình yên cuộc sống.

Trong đó, theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID không chỉ là một tiện ích số mà còn góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc số hóa quy trình đã giúp cắt giảm khâu trung gian, hạn chế tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao đổi với cử tri tại phường Dĩ An

Thực tế tại TPHCM cho thấy, hơn 3 triệu lượt hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp nhận thông qua VNeID. Đáng chú ý, ứng dụng này còn trở thành kênh để người dân phát huy quyền làm chủ, với hơn 1,8 triệu lượt góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp và 227.931 lượt góp ý vào văn kiện của Đảng, góp phần tăng cường tương tác trực tiếp, minh bạch giữa người dân với các cơ quan nhà nước.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an TPHCM xác định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” là nền tảng quan trọng để bảo đảm quyền dân chủ của cử tri. Việc lập danh sách cử tri được thực hiện tự động, chính xác đến từng cá nhân; các thông tin về cư trú, tạm trú được rà soát, cập nhật kịp thời, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Tính đến ngày 10-3-2026, toàn TPHCM có 9.656.816 cử tri đăng ký bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đặc biệt chú trọng bảo vệ người dân khi tham gia tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật. Tính năng “Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự” trên VNeID được triển khai với cơ chế mã hóa, bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân, tạo sự yên tâm cho người cung cấp thông tin.

Cùng với đó, thành phố đang triển khai ứng dụng SOS ANTT, kết nối với App Công dân số Thành phố và VNeID. Với thao tác đơn giản, tín hiệu cầu cứu có thể được chuyển nhanh đến lực lượng chức năng, góp phần tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong truy bắt tội phạm, cứu nạn, cứu hộ. Đến nay, ứng dụng đã ghi nhận hơn 85.000 lượt tải, tiếp nhận 319 tin báo, phản ánh, qua đó từng bước hình thành mạng lưới an ninh đa tầng từ cơ sở.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, khi mỗi người dân làm chủ công nghệ, đó cũng là lúc “lá chắn thép” bảo vệ bình yên thành phố được hình thành từ chính sức mạnh cộng đồng. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng dịch vụ công mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an TPHCM khẳng định, công nghệ an ninh không chỉ để quản lý mà trên hết là để phục vụ, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong kỷ nguyên số, lấy sự hài lòng và bình yên của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách, giải pháp triển khai.

THU HOÀI