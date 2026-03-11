Lãnh đạo TPHCM làm việc với 3 phường An Đông, Chợ Lớn và Chợ Quán

Chiều 11-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc với các phường An Đông, Chợ Lớn, Chợ Quán về triển khai các kế hoạch của UBND thành phố, đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc

​​Trong quý 1-2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 3 phường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò là những địa bàn trọng điểm về giao thương của TPHCM.

Cụ thể, trong hơn 2 tháng đầu năm 2026, phường An Đông, thu ngân sách nhà nước ước đạt 258 tỷ đồng (đạt 32% so với dự toán pháp lệnh). Năm 2026, phường An Đông triển khai thực hiện 6 dự án nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư 510 tỷ đồng.

Phường Chợ Lớn, thu ngân sách đạt 180 tỷ đồng (đạt 19% so với dự toán pháp lệnh); phường Chợ Quán thu ngân sách đạt 68 tỷ đồng; chủ động phân bổ vốn cho 11 dự án hạ tầng thiết yếu ngay từ đầu năm.

​Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương chú trọng giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng.

Đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo tại buổi làm việc

​Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí nhấn mạnh 9 tháng còn lại của năm 2026 là giai đoạn quan trọng để các địa phương tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương phải chủ động nhận diện chính xác những "nút thắt" về hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính và quản lý đô thị để có giải pháp kịp thời; đồng thời đổi mới phương pháp điều hành theo hướng năng động, hiệu quả để khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong theo dõi tiến độ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất công, ưu tiên sử dụng để đầu tư các công trình công cộng phục vụ cộng đồng; đồng thời tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng "phường không ma túy" trên địa bàn.

