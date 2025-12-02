An Giang: Nam sinh lớp 10 bị bạn học hành hung

Ngày 2-12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra việc một học sinh nam bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng tại Trường THPT Hòn Đất.

Nam sinh bị nhóm bạn nhét băng vệ sinh vào miệng. Ảnh cắt từ clip mạng xã hội

Những ngày qua, trên mạng xã hội An Giang xuất hiện clip dài khoảng 1 phút một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường dọa xử lý và nhét băng vệ sinh vào miệng. Trong clip, nhóm thanh niên này thường xuyên văng tục, gây phản cảm. Nhiều người khi xem clip đã bày tỏ bức xúc trước hành động của nhóm nam sinh này.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 22-11, em Đ.N.Q.H. và Đ.N.Q.D. (lớp 10, Trường THPT Hòn Đất) và một số học sinh khác trong nhóm đón đường em V.X.H. (cùng khối lớp 10) trên quốc lộ 80. Nhóm chặn đầu xe và đánh em X.H. Sau đó, Q.H. và D. cầm dao ép em X.H. chạy xe vào đường kênh vắng.

Tại đây, em Q.H và D. dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào đầu em X.H. Sau đó, D. vừa quay clip vừa đưa băng vệ sinh vào miệng X.H.

Ngày 24-11, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Đất yêu cầu Q.H. và D. viết bản tường trình. Cả hai đã khai nhận toàn bộ sự việc. Nhận định sự việc vượt quá khả năng xử lý của nhà trường, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Đất đã mời công an vào cuộc, đến nay chưa có kết quả.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng phối hợp giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ Q.H. đến hỏi thăm, động viên để em X.H. đến lớp. Đối với những học sinh còn lại có liên quan, nhà trường vẫn cho phép các em đi học bình thường và chờ kết quả điều tra từ phía công an rồi mới có hướng xử lý tiếp theo.

NAM KHÔI