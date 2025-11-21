Sáng 21-11, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của HĐND trong Kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh 63/SL – văn bản pháp lý đầu tiên về tổ chức chính quyền nhân dân tại địa phương.

Toàn cảnh tọa đàm

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Sắc lệnh 63/SL với 115 điều quy định việc thành lập HĐND và Ủy ban hành chính các cấp, lần đầu tiên xác lập cơ chế Nhân dân trực tiếp bầu ra cơ quan đại diện của mình. Đây được xem là “tuyên ngôn chính trị” về chính quyền của dân, do dân và vì dân, kết tinh tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống trị quốc, an dân của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu

Trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng, từ những ngày đầu lập tỉnh, qua chia tách năm 1997 đến nay, HĐND luôn là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nơi hội tụ trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ đại biểu. Các quyết sách của HĐND đã thúc đẩy phát triển nông nghiệp – nông thôn, giảm nghèo ở vùng trung du – miền núi, đồng thời tiên phong trong quy hoạch, hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên mới.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1-7, HĐND thành phố và các xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp, thể hiện khả năng thích ứng cao của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kêu gọi đại biểu dân cử tiếp tục đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động và trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, kinh tế số của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu đề dẫn, theo ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, tinh thần cốt lõi của Sắc lệnh 63 được kế thừa và phát triển trong các bản Hiến pháp, pháp luật về chính quyền địa phương. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7, vai trò HĐND càng quan trọng, đặc biệt trong phân cấp, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy sự tham gia của người dân.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra sáng kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong giai đoạn mới.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng chia sẻ

Từ các tham luận gửi về, ông Trần Phước Sơn cho biết, các nội dung được quan tâm xoay quanh 3 hướng chính. Trước hết là việc tiếp tục khẳng định giá trị của Sắc lệnh 63 và sự phát triển của thiết chế HĐND; phân tích những yếu tố giúp HĐND tiếp tục giữ vững vai trò cơ quan quyền lực của nhân dân trong điều kiện mô hình tổ chức bộ máy thay đổi. Tiếp theo là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của HĐND. Các đại biểu đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng kỳ họp, cải tiến quy trình thẩm tra và đánh giá tác động chính sách, tăng cường giám sát việc thực thi nghị quyết, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số nhằm bảo đảm tính minh bạch, kịp thời trong công tác giám sát và theo dõi phản hồi của cử tri. Nội dung quan trọng khác là vai trò của đại biểu dân cử và cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị. Đại biểu HĐND trong bối cảnh mới phải có năng lực phân tích chính sách, tiếp cận công nghệ số, tăng cường kết nối cử tri qua nhiều nền tảng; đồng thời phối hợp hiệu quả hơn với UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội nhằm nâng cao chất lượng phản biện, kiểm soát quyền lực và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

XUÂN QUỲNH