Sức sống cơ sở

Xã Bình Chánh xử phạt 5 trường hợp đổ rác bừa bãi

SGGPO

Ngày 10-7, UBND xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết, sau khi trích xuất hình ảnh từ camera đã tiến hành xử phạt hành chính 5 trường hợp có hành vi đổ rác sai quy định tại khu vực nút giao Bình Thuận (ấp 21).

Theo đó, địa phương xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng, đồng thời các cá nhân vi phạm còn buộc phải thu gom toàn bộ lượng rác đã đổ trái quy định, khắc phục hậu quả và cam kết không tái phạm.

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Camera đã ghi lại hành vi đổ rác bừa bãi trên tuyến đường. Ảnh: Xã BC

Theo UBND xã Bình Chánh, mặc dù địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, chủ yếu tại các bãi đất trống, khu vực ven đường hoặc nơi vắng người qua lại.

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Công an xã làm việc với các trường hợp đổ rác sai quy định. Ảnh: Xã BC

Thời gian tới, xã Bình Chánh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tăng cường giám sát, xử lý các hành vi xả rác trái quy định thông qua hệ thống camera an ninh, nhất là trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Trí, Bờ Huệ, đường 2, 3, 4, T12, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh…

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Đổ rác bừa bãi xã Bình Chánh

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