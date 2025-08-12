Ấn tượng Tứ Xuyên

Lẩu Tứ Xuyên là món ăn nổi tiếng nhờ hương vị. Nhưng địa danh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) không chỉ gây ấn tượng bởi món ăn này mà còn cho những trải nghiệm tuyệt vời từ di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới.

Ẩm thực

Theo như giới thiệu, điểm đầu tiên mà đoàn báo chí chủ lực của Việt Nam - đang công tác tại Trung Quốc, đặt chân đến Tứ Xuyên, là một quán lẩu. Đây là quán lẩu lâu đời mang đặc trưng nhất của món lẩu Tứ Xuyên. Độc đáo và hấp dẫn của vị lẩu nổi danh chính là sự cay, nồng... của nhiều loại gia vị đặc trưng. Ẩm thực Tứ Xuyên, rộng hơn là ẩm thực Trung Hoa, bắt đầu từ hương vị. Thủ phủ cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho Tứ Xuyên và các tỉnh lân cận là TP Quảng Hán, cách Thành Đô khoảng hơn 2 giờ đi xe (100km/giờ).

Một góc phố ẩm thực tại Tô Kê cổ trấn

Theo ông LiLi, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông quốc tế Tứ Xuyên, Tứ Xuyên đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh, không chỉ là điểm đến của di tích văn hóa mà còn là điểm đến ẩm thực. Đặc biệt, trấn cổ Tô Kê thuộc TP Lạc Sơn đang nổi lên với hàng trăm món ăn truyền thống lâu đời của địa phương cũng như của cả tỉnh. Đặc sản ở Tô Kê là món bò kiễng chân, với 20 món ăn chế biến từ bò được nuôi tại địa phương.

Một góc cổ trấn Lý Trang ở TP Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: CHIẾN DŨNG

Cách Lạc Sơn 2 giờ đi xe, TP Nghi Tân với trấn cổ Lý Trang cũng là thiên đường ẩm thực các món ăn Trung Hoa với câu nói “Tam bạch nhị vàng” (3 món ăn trắng, 2 món ăn vàng). Trong đó, khá nổi tiếng là món thịt trắng, tức miếng thịt heo luộc được xắt mỏng như tờ giấy, để thực khách cuộn lại chấm với loại nước chấm đặc trưng nơi đây. 2 ngày tham quan và làm việc tại Lạc Sơn, Nghi Tân, chúng tôi được thưởng thức gần 100 món ăn đặc sắc của Tứ Xuyên, một trải nghiệm vô cùng ấn tượng.

Di sản

Được xem là địa phương “hội tụ” mỹ quan của Trung Quốc, Tứ Xuyên có 5 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới, gần 200 di sản văn hóa thiên nhiên cấp quốc gia. Trong chuyến công tác, đoàn đã tham quan 2 di tích văn hóa tại Tứ Xuyên là quần thể di tích Tam Tinh Đôi và khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật.

Tam Tinh Đôi thuộc TP Quảng Hán, được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, niên đại khoảng 3.000-4.000 năm và là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20. Di chỉ Tam Tinh Đôi chỉ được phát hiện vào mùa xuân1929. Đến 1986, các nhà khảo cổ khai quật ra 2 hầm lễ tế rất quy mô, với hơn 1.000 văn vật tuyệt đẹp làm rung động cả thế giới cổ vật.

Cùng với việc khai quật hàng loạt văn vật quý hiếm, tinh xảo, những điều bí ẩn của lịch sử cũng lần lượt xuất hiện, “làm khó” không ít nhà nghiên cứu, giới khoa học khảo cổ. Mặt nạ đồng là một trong những cổ vật như vậy, khi miêu tả một khuôn mặt có mắt to, mồm bẹp và rộng, lông mày rậm, không có cằm, khuôn mặt nửa cười, nửa giận. Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu khuôn mặt này biểu thị cho điều gì, miêu tả ai và dùng để làm gì?

Khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật tọa ở TP Lạc Sơn lại cho một cảm thức khác, ứng với xu hướng “du lịch tâm linh” níu chân du khách, nổi bật với bức tượng Phật ngồi (cao 71m) bằng đá lớn nhất thế giới được tạc vào núi Lăng Vân. Tượng xây dựng từ thời nhà Đường, trong 90 năm (713-803), nhằm trấn dòng nước xiết của 3 con sông giao nhau là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Lạc Sơn Đại Phật đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào tháng 12-1996.

Bảo tồn

Khu bảo tồn gấu trúc lớn Tứ Xuyên - nơi có hơn 30% loại gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao của thế giới, có diện tích 9.245km2 với 7 khu bảo tồn và 9 khu danh thắng. Cùng với gấu trúc, khu bảo tồn này cũng là nơi trú ngụ của các loài có nguy cơ tuyệt chủng khác như: gấu trúc đỏ, báo tuyết và báo gấm. Không kể rừng mưa nhiệt đới thì nơi đây là một trong những điểm phong phú nhất về thực vật trên thế giới, khoảng 5.000-6.000 loài, tương tự các cánh rừng cổ - nhiệt đới của phân đại Đệ Tam.

Phía Bắc Tứ Xuyên có khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Khu dự trữ sinh quyển thế giới, thu hút bởi những hồ nước đa sắc, những thác nước nhiều tầng và cảnh núi non hùng vĩ. Cửu Trại Câu có độ cao trung bình 2.500m so với mực nước biển và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Khương và Tạng.

Tứ Xuyên còn có Dự án thủy lợi Đô Giang Yển ở núi Thanh Thành, tồn tại hơn 2.250 năm và vẫn đang hoạt động hiệu quả, điều tiết nước sông Mân Giang, cung cấp tưới tiêu cho hàng triệu mẫu đất nông nghiệp và kiểm soát lũ lụt. Hơn cả một công trình thủy lợi cổ đại, Đô Giang Yển đích thị là kỳ quan kỹ thuật, sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Tứ Xuyên là tỉnh có dân số đông thứ 4 Trung Quốc, nhưng không gợi hình ảnh một đại đô thị công nghiệp. Ngược lại, nó phảng phất vẻ trầm mặc nhờ những ngọn núi tuyết phủ và rừng nguyên sinh. Điển hình như danh lam thắng cảnh Hoàng Long (Huanglong) được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1992.

Có nền văn hóa, lịch sử lâu đời và mỹ sắc mê hồn, Tứ Xuyên mời gọi sự trải nghiệm và chiêm nghiệm, để khi đứng giữa mênh mông tài nguyên đó, khó tránh khỏi một thấu thị: “chỉ dấu” của kiệt tác đâu dừng ở ưu ái của thiên nhiên, kiến tạo của tiền nhân, mà là dặm dài truyền trao, gìn giữ qua bao thời gian, thế hệ.

CHIẾN DŨNG (từ Tứ Xuyên, Trung Quốc)