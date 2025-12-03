Hơn 70 hoa hậu các nước trình diễn ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn - Huế

Chiều tối 2-12, trong không gian di sản đặc biệt Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2 diễn ra mở màn cho hành trình Miss Cosmo - Thế vận hội sắc đẹp Quốc tế 2025.

Hơn 70 hoa hậu các nước trình diễn thời trang tại Quảng trường Ngọ Môn

Sự kiện có sự đồng hành của Sở VH-TT TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ê-kíp thực hiện gồm đạo diễn Long Kan, NTK Lê Thanh Hòa, nhà sản xuất âm nhạc DTAP.

Mở màn là tiết mục kết hợp giữa Nhã nhạc cung đình Huế và trình diễn Múa chén. Với sự tham gia của 30 nhạc công, 24 nghệ nhân múa chén, tiết mục là lời chào nồng hậu từ nước chủ nhà gửi đến khán giả quốc tế, cũng là sự tôn vinh sâu sắc các giá trị di sản văn hóa Huế.

Tiết mục kết hợp giữa Nhã nhạc cung đình Huế và Múa chén

Tâm điểm chương trình là màn ra mắt BST Fall/Winter 2025 của NTK Lê Thanh Hòa, với sự trình diễn của hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025.

Lần đầu tiên, một sàn runway quy mô được thiết lập ngay trên trục chính Quảng trường Ngọ Môn, sân khấu bắt qua hồ nước, tái hiện hành trình kết nối giữa các lớp không gian phong thủy đất - nước - di sản - con người.

Lấy cảm hứng từ Đại Nội và Kinh thành Huế, BST ví như một cầu nối tinh tế giữa quá khứ và hiện tại.

NTK Lê Thanh Hòa khéo léo chuyển tải hình ảnh tường thành rêu phong, mái ngói cổ kính, khung cửa chạm rồng phượng, cùng các giá trị thủ công truyền thống: sơn mài, pháp lam, thêu cung đình, tranh kính, hay trang phục truyền thống như áo Ngũ Thân, Nhật Bình... Tất cả được tái hiện với kỹ thuật hiện đại, tạo nên khúc giao hưởng tinh tế giữa di sản và phong cách đương đại.

Top 2 Miss Cosmo 2024 trình diễn

NTK Lê Thanh Hòa và người đẹp các nước

Sau màn trình diễn, Ban tổ chức Miss Cosmo công bố Top 5 Best Catwalk, gồm: Dayana Cardenas (Colombia), Gabriela Borges (Brazil), Mooham Chotnapa Kaewjarun (Thái Lan), Amys Napoles Ochoa (Cuba), Marcella Momoh (Sierra Leone).

Top 5 Best Catwalk

Ngày 3-12, Miss Cosmo 2025 tiếp tục với hoạt động “Best in Swimsuit” tại Quảng trường Huế Times Square. Sau đó, các thí sinh sẽ đến Lâm Đồng, tham gia Tea Connect Music - hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng địa phương, trình diễn Carnival Costume. Chung kết dự kiến diễn ra tại TPHCM vào ngày 20-12.

