Ca sĩ Minh Sang kết hợp NSND Hữu Quốc lần đầu đưa đọc hịch vào nhạc cổ động

Ca sĩ Minh Sang kết hợp NSND Hữu Quốc ra mắt MV "Việt Nam muôn đời tiến bước"

Tối 2-12, Minh Sang phát hành MV Việt Nam muôn đời tiến bước - ca khúc cổ động hướng đến Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025).

Sản phẩm định hình rõ nét phong cách âm nhạc của Minh Sang: phát triển những ca khúc cổ động trẻ trung, mới mẻ bằng sự kết hợp với tinh hoa âm nhạc dân tộc.

Việt Nam muôn đời tiến bước là sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn, ngợi ca tinh thần bất khuất, hào khí của những người chiến sĩ được trao truyền, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử đến thời đại hôm nay.

Về phần đọc hịch độc đáo, Minh Sang kể ban đầu ê-kip dự định kết hợp đoạn đọc rap nhưng cảm thấy chưa đủ mới mẻ để tạo hiệu ứng sáng tạo mà tinh thần dự án hướng đến. Vì vậy, đọc hịch được chọn với mong muốn đưa ca khúc lên tầm vóc mới, thiêng liêng và tự hào.

Đặc biệt, với sự thể hiện của NSND Hữu Quốc, đoạn hịch chạm sâu vào cảm xúc của người nghe. Ngay khi phát hành trên các nền tảng, đoạn hịch hào hùng trong MV nhanh chóng được lan tỏa và chia sẻ.

Nói về Minh Sang, NSND Hữu Quốc nhận xét: “Sang là một ca sĩ trẻ rất tâm huyết với dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ. Là người anh trong nghề không lý gì mình lại không ủng hộ”.

NSND Hữu Quốc

Ca sĩ Minh Sang

MV chọn phong cách pop/rock trẻ trung, kịch tính cho bản phối, kết hợp thanh âm trống hội để tạo tinh thần thúc giục, cảm xúc trào dâng tự hào cho người nghe.

Một điểm thú vị của dự án là sự góp giọng của nhiều quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc như Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (quán quân Hãy nghe tôi hát) cùng các ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang.

Nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng góp giọng trong dự án

TIỂU TÂN