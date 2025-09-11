Anker ra mắt 6 sạc di động nhẹ hơn, sạc nhanh hơn...

Anker, thương hiệu phụ kiện vừa ra mắt dòng sản phẩm Nano Series và Pin Dự phòng dành cho Laptop. Các sản phẩm này được thiết kế nhằm đáp ứng nhịp sống hiện đại với khả năng sạc nhanh vượt trội chỉ với kích thước nhỏ gọn.

Sạc dự phòng Anker Laptop với nhiều thông số vượt trội.

Sạc dự phòng Anker Laptop (A1695): “Trạm sạc di động” cho mọi hành trình

Sở hữu viên pin 25.000mAh cùng công suất sạc nhanh 165W cho 4 cổng, sản phẩm này cho phép người dùng sạc cùng lúc 4 thiết bị khi đang di chuyển hoặc vừa tới điểm đến.

Sạc dự phòng Anker Nano Rút Gọn (A1638): Linh hoạt mọi lúc, mọi nơi

Thiết kế cho cuộc sống năng động, sạc dự phòng Anker Nano rút gọn giúp việc sạc pin trở nên dễ dàng. Sản phẩm trang bị cáp rút siêu dài 70cm, có thể kéo dài ra cạnh bàn hoặc vượt qua các vật cản và cuộn gọn lại hoàn toàn sau khi sử dụng.

Với dung lượng 10.000mAh, sản phẩm có thể sạc nhiều lần cho điện thoại trong những ngày dài. Ba cổng sạc (2x USB-C và 1x USB-A) cho phép sạc cùng lúc 3 thiết bị. Đây là sạc dự phòng tích hợp cáp được phép mang lên máy bay. Sản phẩm có màn hình TFT thông minh, hiển thị trạng thái sạc chi tiết.

Sạc Anker Nano 70W Laptop (A121A): Thiết kế mỏng nhẹ, toả nhiệt thấp

Tại các ổ cắm trong khách sạn, quán cà phê hay văn phòng, Sạc Anker Nano 70W Laptop đảm bảo kết nối ổn định và gọn gàng. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm vẫn cung cấp khả năng sạc nhanh 70W và tương thích ngược với các thiết bị 67W, 65W.

Khi cần sạc laptop và điện thoại cùng lúc, công suất tối đa 65W qua hai cổng mang lại nguồn năng lượng nhanh chóng, hiệu quả mà không cần nhiều củ sạc. Công nghệ Double-GaN với hai chip GaN bên trong giúp giảm nhiệt tối đa khi hoạt động hết công suất. Nhờ đó, sản phẩm trở thành củ sạc mini 70W đầu tiên trên thế giới được TÜV Rheinland chứng nhận về khả năng kiểm soát nhiệt độ thấp.

Sạc dự phòng không dây Anker Nano (A1665): Tốc độ Qi2, kích thước thẻ tín dụng

Đây là giải pháp sạc không dây lý tưởng cho những buổi tối ra ngoài hay những chuyến du lịch. Được thiết kế dành riêng cho dòng iPhone 12 đến 16, Sạc Dự Phòng Không Dây Anker Nano siêu mỏng, chỉ 102 × 70.6 × 8.6 mm, tương đương kích thước một thẻ tín dụng.

Tính năng kiểm soát nhiệt độ thông minh giám sát theo thời gian thực, tự động điều chỉnh sạc khi nhiệt độ tăng và giữ nhiệt độ vỏ sạc dưới 40°C mọi lúc, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Dù trên đường hay ở nhà, hai sản phẩm này hoàn thiện hệ sinh thái Nano mới nhất của Anker với cùng trọng tâm về tốc độ, an toàn và sự thuận tiện. Sạc Xe Hơi Anker Nano Rút Gọn (A2738) có cáp tích hợp không rối rắm, giúp xe gọn gàng hơn, cùng với khả năng sạc nhanh hai cổng với tổng công suất lên tới 75W.

BÌNH LÂM