FPT và Forrester Consulting, một trong những công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu thế giới, vừa công bố nghiên cứu toàn cầu “From Pilots to Reusable Platforms: A Blueprint for Scaling Enterprise AI” (Từ dự án thử nghiệm đến nền tảng có thể mở rộng: Lộ trình phát triển AI ở quy mô doanh nghiệp).

Nghiên cứu toàn cầu “From Pilots to Reusable Platforms: A Blueprint for Scaling Enterprise AI” cho thấy hơn một nửa doanh nghiệp đã dành ít nhất 5% ngân sách công nghệ thông tin cho AI.

Nghiên cứu được thực hiện với 397 lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, kết hợp với các cuộc phỏng vấn chuyên sâu cùng lãnh đạo cấp cao trong nhiều lĩnh vực như tài chính, sản xuất, ô tô, y tế, năng lượng và thể thao.

Dữ liệu khảo sát của Báo cáo cho thấy, AI đang được doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ nhằm giải quyết các bài toán hiệu quả vận hành. Trong đó, động lực đầu tư lớn nhất là tăng cường tự động hóa với tỷ lệ 48% doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn, tiếp đến là cải thiện khả năng khai thác dữ liệu phục vụ ra quyết định (45%). Những doanh nghiệp đã triển khai AI ghi nhận các lợi ích rõ rệt như ra quyết định nhanh và nhất quán hơn, cải thiện hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, AI hiện vẫn chủ yếu được sử dụng để tối ưu các quy trình hiện hữu thay vì tái thiết kế mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ 34% doanh nghiệp cho biết đang ưu tiên chuyển đổi sang mô hình vận hành lấy AI làm trung tâm (AI-first), phản ánh khoảng cách đáng kể giữa việc ứng dụng AI và chuyển đổi toàn diện dựa trên AI.

Điều này cho thấy AI đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm công nghệ để trở thành ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp, nhưng quá trình chuyển đổi từ các ứng dụng đơn lẻ sang năng lực vận hành ở quy mô toàn tổ chức vẫn còn ở giai đoạn đầu. Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của nghiên cứu là rào cản lớn nhất đối với AI hiện nay không còn nằm ở bản thân các mô hình AI mà ở nền tảng của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp tìm cách mở rộng AI trên toàn tổ chức, những hạn chế về dữ liệu, hệ thống và mô hình quản trị trở thành điểm nghẽn chính. Có 41% lãnh đạo được khảo sát cho biết khó khăn lớn nhất là tích hợp AI với các hệ thống và quy trình hiện hữu, 38% doanh nghiệp cho rằng việc mở rộng AI từ các dự án thí điểm thành nền tảng chung của doanh nghiệp là một thách thức lớn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng giai đoạn tiếp theo của AI không còn là bài toán thử nghiệm các trường hợp ứng dụng riêng lẻ mà là xây dựng nền tảng AI có thể tái sử dụng và mở rộng trên toàn doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cần một cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa hạ tầng công nghệ, dữ liệu, quản trị, bảo mật và mô hình vận hành thống nhất.

Đây cũng là lý do Forrester nhận định lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI sẽ thuộc về những tổ chức có khả năng vận hành hóa AI một cách bài bản, với sự hỗ trợ của các đối tác có khả năng hỗ trợ toàn bộ vòng đời AI theo mô hình xây dựng - vận hành - tối ưu, giúp rút ngắn thời gian triển khai, giảm rủi ro và triển khai các sáng kiến AI ở quy mô doanh nghiệp kiến tạo năng lực tăng trưởng dài hạn.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, chia sẻ: "Khi hệ sinh thái AI ngày càng phức tạp, doanh nghiệp không thể tiếp tục triển khai riêng lẻ mà cần những đối tác có khả năng kết nối chiến lược, tích hợp, quản trị và vận hành để biến đổi mới sáng tạo thành năng lực thực thi có thể nhân rộng trên toàn doanh nghiệp. FPT cam kết đồng sáng tạo cùng khách hàng trong suốt hành trình chuyển đổi, giúp doanh nghiệp mở rộng AI nhanh hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, từ đó sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của AI".

Thông qua việc công bố nghiên cứu này, FPT mong muốn thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác và đồng sáng tạo trong triển khai AI, đồng hành cùng doanh nghiệp ở mọi cấp độ trưởng thành để mở rộng AI nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và bền vững hơn - từ đó xây dựng những tổ chức có khả năng thích ứng cao, sẵn sàng đón đầu các cơ hội trong giai đoạn phát triển tiếp theo của AI.

KIM THANH