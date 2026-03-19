Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng

Ngày 18-3, trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib, cùng một số thành viên gia đình và cộng sự, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Tehran rạng sáng cùng ngày.

Cuộc tấn công nhằm vào ông Esmaeil Khatib diễn ra sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani và chỉ huy lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel một ngày trước đó.

Ông Esmaeil Khatib giữ chức Bộ trưởng Tình báo từ tháng 8-2021, giám sát các hoạt động tình báo rộng lớn của Iran cả trong nước và quốc tế. Ông Khatib là nhân vật cứng rắn, có quan hệ gần gũi với cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei,.

Thông tin được công bố trong thời điểm Israel đang tăng cường chiến dịch hạ sát nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba.

PHƯƠNG NAM