Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: THE NATION

Với 293/499 phiếu ủng hộ từ các hạ nghị sĩ, ông Anutin Charnvirakul đã vượt qua ngưỡng quá bán cần thiết để dẫn dắt chính phủ mới. Trong bài phát biểu nhậm chức tại Hạ viện, tân Thủ tướng cam kết sẽ hợp tác với tất cả các đảng phái vì lợi ích quốc gia, điều hành đất nước dựa trên hiến pháp và đặt phúc lợi của người dân lên hàng đầu.

Quy trình pháp lý tiếp theo sẽ được triển khai khi Chủ tịch Hạ viện đệ trình kết quả bầu cử lên Nhà Vua Maha Vajiralongkorn để phê chuẩn sắc lệnh bổ nhiệm chính thức. Sau đó, ông Anutin Charnvirakul sẽ đề xuất danh sách nội các mới để Nhà Vua phê duyệt trước khi chính phủ tiến hành lễ tuyên thệ và chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 19-9-2025, ông Anutin Charnvirakul đã được bầu chọn làm Thủ tướng Thái Lan sau khi người tiền nhiệm, bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ.

Tại cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2 vừa qua, đảng Tự hào Thái Lan của ông Anutin đã giành được tới 192 ghế, bỏ xa các đảng còn lại là đảng Nhân dân (120 ghế) và đảng Vì nước Thái (74 ghế).

Ông Anutin Charnvirakul tham gia chính trường từ năm 1996. Trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan năm 2019 và 2023, ông Anutin Charnvirakul là ứng cử viên của đảng Bhumjaithai cho chức vụ Thủ tướng. Ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế dưới thời Chính phủ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong nhiệm kỳ 2019-2023.

PHƯƠNG NAM