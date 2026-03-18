Nhật Bản - Mỹ thảo luận về hợp tác khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Ngày 18-3, theo The Economic Times (Ấn Độ), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, bà sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hợp tác khai thác đất hiếm tại vùng biển sâu ngoài khơi một hòn đảo xa ở Thái Bình Dương.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, chủ đề này sẽ được đề cập trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington D.C., Mỹ vào ngày 19-3.

Tokyo và Washington đã thảo luận về phát triển tài nguyên khi Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái. Từ tháng 2 năm nay, hai bên đã bắt đầu các cuộc thảo luận cụ thể về việc hợp tác phát triển tài nguyên khoáng sản biển.

Động thái hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung đất hiếm bị thắt chặt. Tháng trước, Mỹ cũng đã công bố quan hệ đối tác về khoáng sản thiết yếu với Liên minh châu Âu và Nhật Bản, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc trong lĩnh vực then chốt này.

Trong một sứ mệnh thử nghiệm gần đảo Minamitorishima vào tháng 2 vừa qua, Nhật Bản đã thu hồi bùn chứa đất hiếm từ độ sâu 6.000m. Đất hiếm bao gồm 17 loại kim loại quan trọng, được ứng dụng rộng rãi từ sản xuất xe điện, ổ cứng máy tính cho đến các loại tên lửa.

MINH CHÂU