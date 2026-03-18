Nguy cơ tấn công trả đũa gia tăng tại Mỹ, châu Âu

Ngày 17-3, báo The Times of Israel (Israel) đưa tin quân đội Israel đã không kích trên quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran, cũng như nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Iran tuyên bố sẽ không khuất phục.

Thêm nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thả hàng chục quả bom trong các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm, cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Tehran, Shiraz và Tabriz.

Theo các quan chức Israel, nước này đã tiến hành cuộc không kích trong đêm nhằm vào Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani. IDF tuyên bố, ông Ali Larijani và ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao, đã thiệt mạng trong vụ không kích đêm 16-3 (giờ địa phương). Trước đó, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Máy bay chiến đấu F-35I của không quân Israel tham gia không kích Iran Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết rạng sáng 17-3, Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào 3 khu vực Kafaat, Haret Hreik và Doha Aramoun ở thủ đô Beirut. Theo IDF, Israel đã điều động thêm binh lính tiến sâu hơn nữa vào miền Nam Lebanon, mở rộng hơn vùng đệm để đẩy lùi mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới.

Đáp lại, Hezbollah cho biết đã phóng rocket và thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Nahariya ở miền Bắc Israel; tấn công các vị trí của quân đội Israel tại nhiều thị trấn biên giới của Lebanon như Aitaroun, Odaisseh, Taybeh...

Cảnh báo an ninh khẩn cấp

Báo The Guardian (Anh) dẫn lời giới quan sát nhận định xung đột leo thang ở Trung Đông có thể làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ nước Mỹ lên mức chưa từng thấy kể từ các cuộc tấn công đẫm máu của tổ chức khủng bố Al-Qaida ngày 11-9-2001. Chỉ riêng hai vụ tấn công ngày 12-3 vừa qua đã cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng.

Theo đó, 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương khi một tay súng hô lớn Allahu Akbar (Thánh Allah vĩ đại) rồi nổ súng trong một lớp học tại Đại học Old Dominion ở bang Virginia. Hung thủ được xác định là một cựu binh thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, người trước đó đã thừa nhận cố gắng hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tại bang Michigan, Ayman Mohamad Ghazali - công dân Mỹ gốc Lebanon, đã lái xe tải đâm vào một giáo đường Do Thái ở thị trấn West Bloomfield, trước khi bị các nhân viên bảo vệ hạ gục. Ghazali đã mất 4 người thân trong một cuộc không kích của Israel vào Lebanon hồi đầu tháng này.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan ngày 16-3 đã phát cảnh báo an ninh khẩn cấp đối với công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch tại châu Âu vì các tổ chức khủng bố vẫn đang tiếp tục âm mưu tiến hành những cuộc tấn công tại Hà Lan và nhiều nơi ở châu Âu. Nhà chức trách Hà Lan xác nhận các thiết bị nổ đã được kích hoạt tại 2 cơ sở của cộng đồng Do Thái trong 2 ngày liên tiếp.

Các chuyên gia an ninh cho rằng những cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng với các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra hành động trả đũa trên toàn cầu. Ông Steven Cash, Giám đốc điều hành của The Steady State, tổ chức gồm các chuyên gia an ninh Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định chắc chắn sẽ có sự trả đũa khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công mà ông Cash gọi là “vô cớ vào một quốc gia khác”.

MINH CHÂU tổng hợp