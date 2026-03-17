Giá dầu tăng, thị trường tài chính toàn cầu diễn biến trái chiều

Theo kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), giá dầu thô lại tăng trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á ngày 17-3 trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) tăng 1,95% lên 95,32 USD/thùng sau khi giảm 5,3% vào ngày 16-3. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,84%, lên 102,05 USD/thùng sau khi giảm 2,8% một ngày trước đó.

Cũng theo Al Jazeera, trong một chương trình truyền hình trực tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng cần phải xem xét kịch bản xấu nhất về năng lượng nếu cuộc khủng hoảng Trung Đông kéo dài. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không đưa ra cam kết về việc triển khai hải quân đến eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm kêu gọi các đồng minh hỗ trợ đảm bảo an ninh cho tuyến đường biển quan trọng hiện đang do Iran kiểm soát.

Trong khi đó, thị trường tài chính toàn cầu ghi nhận những diễn biến trái chiều. Đầu phiên giao dịch ngày 17-3, đồng Bitcoin (BTC) tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tuần. Có thời điểm, giá Bitcoin tăng khoảng 4% lên 74.512 USD/BTC, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2, trước khi thu hẹp bớt đà tăng. Đồng Solana và XRP lần lượt tăng khoảng 8% và 9%, trong khi Ether có lúc tăng tới 10%, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 3.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16-3 khi lo ngại lạm phát gia tăng do căng thẳng địa chính trị có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống còn 4.993,42 USD/ounce - mức thấp nhất trong gần 1 tháng. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4-2026 tại Mỹ cũng giảm 1,2%, chốt phiên ở 5.002,20 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới với đà tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-3, chỉ số S&P 500 tăng 1,01% lên 6.699,38 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,22%, còn Dow Jones tăng 0,83%.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ cũng như cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19-3. Phần lớn chuyên gia dự đoán FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn nhiều yếu tố khó lường.

MINH CHÂU