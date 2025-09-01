Ba điểm pháo hoa tầm cao tại TPHCM chào mừng Quốc khánh

Theo kế hoạch chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), TPHCM dự kiến bắn pháo hoa tại 4 địa điểm.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập"

Ảnh minh họa

Trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm gồm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, từ 21 giờ ngày 2-9, do Sở VH-TT, Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Ngoài ra, trước thời điểm bắn pháo hoa, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM phối hợp Sở VH-TT tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập”, diễn ra tại ba địa điểm gồm khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời thuộc Công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

“Ánh sao độc lập” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm mà còn là lời tri ân đối với thế hệ cha ông, khẳng định niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống. Điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng laser, mapping hòa quyện cùng âm hưởng nhạc dân tộc, khẳng định lịch sử và hiện tại luôn song hành. Nhiều tiết mục đặc sắc được trình diễn như: “Đất nước tình yêu” (Trọng Tấn - Anh Thơ), trường đoạn “Ngọn lửa độc lập” kết hợp vũ đạo - LED - mapping - laser…

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng: Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, cùng các vũ đoàn, nhóm hợp xướng, DJ Mi Mi, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa. Lần đầu tiên, khán giả cả nước cùng hòa nhịp tại ba điểm cầu, khép lại bằng hợp xướng “Giai điệu tự hào” và 15 phút pháo hoa nghệ thuật đồng loạt, tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Trong không khí mùa thu lịch sử, “Ánh sao độc lập” là bản hòa ca tự hào của dân tộc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhân dân, chung sức xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

HỒNG DƯƠNG