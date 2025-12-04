Kiến nghị chuyển giao việc tổ chức hoạt động VHNT cho hội chuyên ngành

Ngày 3-12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Văn nghệ sĩ TPHCM phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21-6-2024 của Bộ Chính trị (Kết luận số 84) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hội thảo quy tụ đông đảo nhà quản lý và hội viên từ các chuyên ngành của liên hiệp.

Học cách sáng tạo với AI

Trong vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu kỹ thuật để trở thành một công cụ sáng tạo phổ biến trong nghệ thuật đương đại, từ nhiếp ảnh, tranh vẽ, âm nhạc đến văn chương, dịch thuật.

Theo ThS Nguyễn Thị Minh Huế (Hội Mỹ thuật TPHCM), với sự ra đời của AI mang nhiều ứng dụng và tính năng vượt trội, thì trong nghệ thuật, việc đồng sáng tạo như một tiến hóa tất yếu của quá trình tìm kiếm cái đẹp mới. “Đồng sáng tạo người - AI không chỉ là xu hướng kỹ thuật, mà là một bước tiến hóa của mỹ học và nhân học nghệ thuật. Chính vì vậy, thay vì ngại tiếp cận công nghệ mới, sợ hãi hay kỳ thị AI, thì nghệ sĩ nên học cách đối thoại, sử dụng nó như một tấm gương phản chiếu bản thân, để hiểu sâu hơn về con người, về giới hạn và khả năng của cảm xúc sáng tạo”, ThS Nguyễn Thị Minh Huế cho biết.

Hội thảo quy tụ đông đảo lãnh đạo và hội viên từ các hội chuyên ngành VHNT

Liên quan đến Kết luận số 84, ThS Võ Công Phước, nguyên Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, cho rằng, Đảng, Nhà nước cần sớm hoàn thiện cơ chế tài chính, chế độ đãi ngộ với những người hoạt động trong lĩnh vực VHNT; tăng đầu tư cho những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và hiệu quả với xã hội.

Ngoài ra, theo ThS Võ Công Phước, cần đẩy mạnh hơn nữa chính sách dịch thuật, quảng bá VHNT Việt Nam ra thế giới vừa để khẳng định vị thế, vừa tạo động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ. “Song song đó, cần quan tâm đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là mảng VHNT truyền thống, để tạo nguồn nhân lực lâu dài cho tương lai. Đồng thời, xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật”, ThS Võ Công Phước đề xuất.

Cần “cởi trói” cho các hội

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Kết luận số 84 đề cập, có một nhiệm vụ gắn trực tiếp đến hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM trong giai đoạn hiện nay, đó là “Chuyển giao việc tổ chức một số hoạt động VHNT (liên hoan, hội diễn, hội thi…) hiện ở các cơ quan quản lý nhà nước cho các hội VHNT chuyên ngành có khả năng và điều kiện đảm bảo”. Quan điểm này được đông đảo văn nghệ sĩ đồng tình.

ThS Tăng Hoàng Thuận (đạo diễn Thanh Hiệp), Trưởng Ban Lý luận phê bình - Hội Sân khấu TPHCM, đặt vấn đề về sự cần thiết của việc nâng tầm quản lý, tổ chức của các hội chuyên ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Theo anh, trước nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) hoặc các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam thường đứng ra tổ chức các cuộc liên hoan.

Tuy nhiên, việc tổ chức, thẩm định các tác phẩm tham dự liên hoan lại không phải do chính các hội chuyên ngành, nơi am hiểu nhất về nghệ sĩ, tác phẩm, thực hiện. “Đã có trường hợp một diễn viên cải lương chưa bao giờ hoạt động sân khấu kịch nói, nhưng lại dựng vở kịch nói tham gia liên hoan nhằm có huy chương để bổ sung vào hồ sơ xét tặng danh hiệu. Nếu liên hoan do hội tổ chức, chắc chắn hội sẽ nắm được nghệ sĩ có cống hiến gì cho sân khấu hay không”, đạo diễn Thanh Hiệp bày tỏ.

Đồng tình với đạo diễn Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung lấy dẫn chứng về Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 2-2025, do chính Hội Nhiếp ảnh tổ chức. Theo ông, Hội Nhiếp ảnh hiện có 500 hội viên, trong đó có 200 hội viên có danh hiệu quốc tế. “Phát huy lợi thế này, chúng tôi đã thuận lợi mời các nhiếp ảnh gia từ các nước tham dự.

Nhờ đó, lễ hội đã có hơn 100 nhiếp ảnh gia quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tham gia… Các nghệ sĩ đã mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần vào thành công của lễ hội”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết.

Vào ngày 16-6-2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT Việt Nam trong thời kỳ mới”. Năm 2023, Bộ Chính trị đã tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 để nhận định đánh giá những thành quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề ra những biện pháp, giải pháp cần thực hiện. Ngày 21-6-2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 84-KL/TW về “tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới” với 7 nhiệm vụ cụ thể.

HỒ SƠN