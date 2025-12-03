Văn nghệ sĩ TPHCM xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Kết luận số 84-KL/TW đề cập đến 7 nhiệm vụ, đều là những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm để làm sao VHNT thật sự trở thành “Lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế của văn hóa”. Đây chính là quan điểm mới, rõ ràng của Đảng về “tư duy quản lý văn hóa” và “tư duy làm văn hóa”.

Ngày 3-12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Văn nghệ sĩ TPHCM phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21-6-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Hồng Kim Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Chủ trì hội thảo gồm: KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM; bà Dương Cẩm Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM và ông Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM.

Đồng chí Hồng Kim Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội thảo

Kết luận số 84-KL/TW đề cập đến 7 nhiệm vụ, đều là những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm để làm sao VHNT thật sự trở thành “Lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế của văn hóa”. Đây chính là quan điểm mới, rõ ràng của Đảng về “tư duy quản lý văn hóa” và “tư duy làm văn hóa” cần được hiểu đúng, hiểu đủ.

Vì “tư duy quản lý văn hóa” là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, còn “tư duy làm văn hóa” là chức năng, nhiệm vụ của các Hội VHNT, của các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động về lĩnh vực này.

Quang cảnh hội thảo

Bên cạnh đó, Kết luận số 84-KL/TW cũng đề ra các nhiệm vụ như: Phát triển công nghiệp văn hóa; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình VHNT; khuyến khích gắn kết giữa phát triển VHNT với ngành du lịch, dịch vụ; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế… Trong bối cảnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số - kỷ nguyên ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ” thì đòi hỏi văn nghệ sĩ cũng phải tiếp cận và ứng dụng một cách khoa học, chọn lọc trong hoạt động sáng tạo của chính mình.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, trình bày ý kiến về việc phát huy tính sáng tạo trong xây dựng và phát triển VHNT thời kỳ mới từ góc độ mỹ thuật

Hội thảo đã nhận được 22 tham luận từ các lãnh đạo và hội viên của các hội chuyên ngành như Hội Nhà văn, Hội Sân khấu, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ Múa, Hội Nhiếp ảnh, Hội Kiến trúc sư… Tại chương trình, đại diện các hội chuyên ngành là đạo diễn Thanh Hiệp, GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, ThS Nguyễn Thị Minh Huế, ThS Nguyễn Đức Lập, ThS Võ Công Phước, nhiếp ảnh Trần Quốc Dũng đã chia sẻ về thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ của thành phố sáng tác, từ đó tạo ra nhiều tác phẩm VHNT có giá trị cho cộng đồng.

Ông Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM, cho biết, sau khi kết thúc hội thảo, Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM sẽ tổng hợp các ý kiến và gửi đến các cơ quan có trách nhiệm của thành phố, qua đó cùng chung tay phát triển VHNT của thành phố trong thời kỳ mới.

