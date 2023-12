Bà Rịa – Vũng Tàu Cử tri bức xúc vì dự án khu đô thị 27 năm chưa hoàn thành

Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng

Đáng chú ý, cử tri phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu) phản ánh, dự án Khu đô thị Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từ năm 1996 và đến năm 2016, Bộ Xây dựng cho phép gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến hết năm 2023.

Đến nay, đã gần hết thời gian được gia hạn nhưng vẫn còn nhiều khu, hạng mục chưa được triển khai gây nhiều khó khăn cho đời sống của người dân có đất trong dự án. Do đó, cử tri kiến nghị tỉnh không cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án và nhanh chóng tạo điều kiện cho hơn 600 hộ dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Bên cạnh đó, cần xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại khu C do nhiều lần gia hạn nhưng không khả thi và yêu cầu chủ đầu tư dự án bồi thường thiệt hại cho người dân vì nhiều năm bị hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh việc thu hồi đất dự án Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn (1.346ha) bắt đầu từ năm 2009 nhưng đến nay mới chỉ đạt 400ha và phần còn lại vẫn chưa triển khai thực hiện. Người dân bức xúc vì đã kiến nghị nhiều lần do bị hạn chế quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

PHÚ NGÂN