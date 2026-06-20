Ngày 20-6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện thời tiết nguy hiểm khi vùng núi Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa dông cục bộ; trong khi trung du, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm 20-6, khu vực vùng núi Bắc bộ, phía Nam cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19-6 đến 3 giờ ngày 20-6 tại một số trạm vượt 60 mm như Đồng Tâm (Tuyên Quang) 117,2 mm; Buôn Tría 2 (Đắk Lắk) 89,6 mm; Krông Nô (Lâm Đồng) 61,4 mm.

Dự báo, trong ngày và đêm 20-6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có mưa dông cục bộ

Cùng thời điểm, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55%-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50%-55%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến 23-6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại Bắc bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ có mây, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TTXVN