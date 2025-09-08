Hàng loạt sai phạm tại nha khoa Tuyết Chinh

Ngày 8-9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế TPHCM đề nghị làm rõ vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh (đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông,TPHCM).

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TPHCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên, đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế tại cơ sở trên. Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đề nghị Sở Y tế TPHCM xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế trước ngày 15-9.

Nha khoa Tuyết Chinh bị tố hành hung khách hàng

Trước đó, ngày 7-9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên y tế lăng mạ và hành hung một phụ nữ tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Nạn nhân trong vụ việc là khách hàng cũ của cơ sở nha khoa này.

Chiều 8-9, Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra đột xuất cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, Sở Y tế ghi nhận, phòng khám mắc nhiều sai phạm như: không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, phòng khám không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Làm việc với cơ quan chức năng, bác sĩ N.T.T.C - phụ trách phòng khám (cũng là người hành hung trong clip) cho biết, người bệnh T. đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021, đến nay do không hài lòng kết quả điều trị của phòng khám nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng. Tuy nhiên, do thương lượng không thành, chủ cơ sở nha khoa lao vào tấn công, chửi bới và xúc phạm danh dự người bệnh. Sau vụ việc, chị T. phải nhập viện điều trị vết thương và đã làm đơn gửi cơ quan công an. Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngay khi nắm bắt được thông tin, đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên người bệnh và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng người bệnh tạm ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Công an phường Hạnh Thông tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc. Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

NGUYỄN QUỐC - THÀNH SƠN