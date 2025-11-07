Y tế - Sức khỏe

Hỗ trợ kịp thời người dân bị bệnh nặng trên đảo Hòn Chuối vào bờ cấp cứu

SGGPO

Sáng 7-11, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một người dân sống trên đảo Hòn Chuối bị bệnh nặng, đưa vào bờ cấp cứu.

a55383fba7fb2ba572ea.jpg
Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Hòn Chuối khám sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân N.P.Đ. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 6-11, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của người dân về trường hợp ông N.P.Đ (sinh năm 1973, tạm trú trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) bị bệnh nặng, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng quân y đến thăm khám và sơ cứu ban đầu. Qua chẩn đoán, bệnh nhân có dấu hiệu bị tai biến, cần được đưa vào đất liền cấp cứu và điều trị kịp thời.

Vì vậy, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhanh chóng huy động phương tiện của người dân vận chuyển ông N.P.Đ vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Nhờ đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên ông N.P.Đ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tốt lên.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau đảo Hòn Chuối cấp cứu bệnh nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn