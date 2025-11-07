Hỗ trợ kịp thời người dân bị bệnh nặng trên đảo Hòn Chuối vào bờ cấp cứu

Sáng 7-11, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một người dân sống trên đảo Hòn Chuối bị bệnh nặng, đưa vào bờ cấp cứu.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Hòn Chuối khám sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân N.P.Đ. Ảnh: HOÀNG TÁ

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 6-11, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của người dân về trường hợp ông N.P.Đ (sinh năm 1973, tạm trú trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) bị bệnh nặng, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng quân y đến thăm khám và sơ cứu ban đầu. Qua chẩn đoán, bệnh nhân có dấu hiệu bị tai biến, cần được đưa vào đất liền cấp cứu và điều trị kịp thời.

Vì vậy, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhanh chóng huy động phương tiện của người dân vận chuyển ông N.P.Đ vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Nhờ đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên ông N.P.Đ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tốt lên.

TẤN THÁI