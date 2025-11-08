Y tế - Sức khỏe

Cảnh sát giao thông mở đường đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu lúc tan tầm

SGGPO

Sáng 8-11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu được một bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ trong tình trạng nguy hiểm.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-11, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh (phường Long Biên), Tổ công tác của Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội gồm Đại úy Phạm Thanh Lâm và Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh nhận được đề nghị từ người dân về việc hỗ trợ đưa người bệnh tới bệnh viện.

Người này cho biết, anh đang cùng con gái đưa vợ là bà H.T.T.T. (63 tuổi, ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội) bị đột quỵ, mất khả năng nhận thức đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm này đang giờ tan tầm, thời tiết mưa nhỏ, đường phố rất đông đúc, khiến việc vận chuyển cấp cứu người bệnh gặp nhiều khó khăn.

1787979707561524892_1-1762559523117.jpg
Đại úy Phạm Thanh Lâm cùng gia đình bệnh nhân tại bệnh viện

Trước tình huống khẩn cấp này, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân di chuyển quãng đường hơn 11km từ khu vực Long Biên đến Bệnh viện Bạch Mai.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, đoàn xe đã nhanh chóng đến được Bệnh viện Bạch Mai, giúp bệnh nhân được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng” về xử trí đột quỵ. Ngay sau đó, đại diện gia đình xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã tận tình giúp đỡ gia đình trong lúc nguy cấp.

NGUYỄN QUỐC

