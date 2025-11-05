Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Khuyến cáo không sử dụng sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo

SGGPO

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, người dân không nên sử dụng các sản phẩm N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng do "Ngân Collagen" quảng cáo. 

Ngày 5-11, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng một số sản phẩm thực phẩm giảm cân.

Theo đó, Cục ATTP (Bộ Y tế) có công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22-10 về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do "Ngân Collagen” quảng cáo trên mạng xã hội như kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus...

Một sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy, để bảo vệ sức khoẻ, Sở ATTP TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm trên trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Các sản phẩm được cảnh báo gồm: N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo”, có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phấm).

Trước đó, vào tháng 5-2025, Sở ATTP TPHCM tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen của "Ngân Collagen" nhưng địa điểm này ngưng hoạt động. Thời điểm đó, cơ quan chức năng không thể lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm.

GIAO LINH

