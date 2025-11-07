Nam sinh 13 tuổi rơi từ tầng 3 xuống bị đa chấn thương

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc, tím tái, dập phổi sau tai nạn té ngã. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đang tiến hành hội chẩn để có phương án điều trị tốt nhất.

Chiều 7-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận một trường hợp tai nạn đa chấn thương nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân là một nam sinh 13 tuổi, bị ngã từ tầng 3 của trường học. Trẻ ngưng thở tại hiện trường, được ê-kíp cấp cứu xử trí mở khí quản tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi sốc, hôn mê, tím tái, đa chấn thương nặng. Kết quả cận lâm sàng cho thấy, trẻ dập phổi, xuất huyết phổi, tổn thương thận, chưa ghi nhận máu tụ ở đầu hoặc chấn thương cột sống cổ.

Ê-kíp lập tức xử trí tại chỗ, bệnh nhi được thở máy, dẫn lưu màng phổi, duy trì huyết động học. Hiện tại, các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn toàn viện để có phương án điều trị phù hợp và hiệu quả nhất.

GIAO LINH