Bán bánh trung thu: Nơi chen chúc, nơi đìu hiu

Các điểm bán bánh trung thu trên đường phố TPHCM đồng loạt khuyến mãi sâu "mua 4 thành 1" nhưng cũng không thay đổi được khung cảnh đìu hiu, ế ẩm. Trái ngược hoàn toàn, là cảnh chen chúc và xếp hàng chờ đợi ở tiệm bánh trung thu truyền thống, lâu đời.

Bánh truyền thống hút khách

Từ hai tháng trước, tiệm bánh 40 năm tuổi Ph.D.Th. (phường Bình Tiên, TPHCM) đã chính thức mở bán cho đợt Tết Trung thu. Mỗi ngày, tiệm mở bán trong 2 khung giờ, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 18 giờ đến 21 giờ.

Càng sát lễ, cảnh chen chúc xếp hàng tại đây lại càng thường xuyên hơn. Có mặt từ sớm nhưng chị Lê Thị Trinh (xã Hóc Môn, TPHCM) phải ra về tay trắng vì nhân viên thông báo hết bánh, hẹn chiều quay lại.

Một điểm đặc biệt, đây là tiệm bánh 3 không: Không đại lý, không chi nhánh, không bán trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, ghi nhận vẫn có nhiều gian hàng online bán bánh trung thu nhãn hiệu này với lời cam kết chính hãng có giá thành rẻ hơn.

Người dân xếp hàng mua bánh trung thu tại tiệm bánh 40 năm tuổi ở TPHCM. Ảnh: PS

Một khung cảnh khác: đìu hiu, ế ẩm, hoàn toàn trái ngược lại diễn ra ở các điểm bán lẻ bánh trung thu trên đường phố. Hiện tại, bánh trung thu nhãn hiệu D.K, giá bán đầu mùa dao động 150.000 – 200.000 đồng/chiếc, thì nay đang "mua 1 thành 4", nghĩa là khoảng 50.000 đồng/chiếc.

Khuyến mãi hấp dẫn không khiến người tiêu dùng mặn mà. Tại điểm bán bánh đường Đỗ Xuân Hợp, nhân viên cho rằng sức mua năm nay yếu hơn hẳn dù giá không tăng cao. Khi được hỏi về “số phận” hàng trăm chiếc bánh còn tồn đọng trong tủ kính, người này cho biết, sau khi kết thúc mùa trung thu, các hãng bánh sẽ đến thu nhận hàng dư.

“Chúng tôi bán tiếp sau trung thu 2 ngày rồi dọn dẹp trả mặt bằng. Lời lãi chưa biết vì thuê rất đông nhân viên nhưng vắng khách quá”, người bán nói.

Các điểm bán lẻ bánh trung thu trên đường phố TPHCM khuyến mãi sâu nhưng vẫn vắng khách. Ảnh: Minh Khuê

Thị trường online tràn ngập các loại bánh trung thu bắt mắt, đa dạng, giá thành rất rẻ, từ 10.000 đến 25.000 đồng/chiếc bánh. Với lời quảng cáo quen thuộc: bánh không chất bảo quản, không phụ gia, đây là kênh mua bán thu hút khá đông người tiêu dùng. Thậm chí, có loại bánh giá siêu rẻ 35.000 đồng/chiếc 300g, bao bì ghi xuất xứ Phúc Kiến, Trung Quốc nhưng toàn bộ nhãn gốc in bằng tiếng Việt, không nhãn phụ.

Với nhu cầu cần mua bánh trung thu số lượng lớn, chúng tôi liên hệ với tài khoản B.N. trên Facebook. Người này giới thiệu có lò bánh dẻo tại TPHCM và thường xuyên bỏ sỉ cho các chợ bình dân, nếu đặt số lượng lớn sẽ có giá ưu đãi 9.000 đồng/bánh 100gr. Trao đổi kỹ hơn, người này thừa nhận cơ sở không có giấy chứng nhận ATTP, không có giấy kinh doanh nên không xuất được hoá đơn VAT cho khách hàng.

Bánh trung thu: ăn sao cho lành?

Theo phản ánh của chị N.T.C. (phường Vũng Tàu, TPHCM), vì lo ngại chất bảo quản từ bánh trung thu công nghiệp, chị đặt bánh pía và bánh dẻo từ một tiệm bánh nhà làm. Người bán lưu ý, bánh có hạn dùng 4 ngày ở nhiệt độ phòng và 2 tuần ở ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, sau 3 ngày, bánh pía nổi mốc xanh, buộc phải vứt bỏ.

"Tôi chọn mua bánh nhà làm vì hy vọng bánh an toàn, lành nhưng không ngờ lại thấy bất an hơn. Bánh pía 175.000 đồng/chiếc - ngang với bánh trung thu thương hiệu lớn chứ không hề rẻ, vừa tiếc lại vừa tức", chị N.T.C. chia sẻ.

Câu chuyện không quá bất ngờ. Tại toạ đàm "Chống hàng giả, hàng gian - Làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin", bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM đã dự báo, khi mùa trung thu đến gần, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng bánh "nhà làm" được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, các chợ online.

Bà nhấn mạnh: "Tôi xin nói thẳng rằng, bánh nhà làm thì để nhà ăn, còn nếu muốn bán ra thị trường thì bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định, từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến".

Nỗi lo ATTP mùa trung thu cứ "đến hẹn lại lên" khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này tăng đột biến. Đây là loại bánh được sản xuất, chế biến theo mùa vụ sử dụng ngắn hạn. Do vậy, Sở ATTP TPHCM khuyến cáo, người tiêu dùng cần chú ý những yếu tố như nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, hình dáng, màu sắc, hạn sử dụng... để bảo đảm sức khỏe.

Cụ thể, chỉ sử dụng bánh khi bao bì còn nguyên vẹn, bao bì ghi rõ tên của nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, có thành phần nguyên liệu sản phẩm, có hướng dẫn sử dụng và bảo quản, có ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Về chất lượng sản phẩm, hình dáng bánh trung thu phải đồng đều, không bị nứt nẻ và dập nát, biến dạng. Tuyệt đối không ăn bánh có dấu hiệu ôi thiu, màu sắc bất thường, mùi mốc khi mở bao bì sản phẩm.

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, một chiếc bánh trung thu trọng lượng 150-200g cung cấp lượng calo tương đương 3-4 bát cơm trắng, chưa kể lượng chất béo và đường. Người tiểu đường, người thừa cân béo phì, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thận cần hạn chế tối đa bánh trung thu, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

GIAO LINH - KHÁNH CHI