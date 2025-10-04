Bộ đội vui trung thu cùng thiếu nhi các địa bàn ven biển

Tối 4-10, Bộ đội Biên phòng TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho thiếu nhi tại các địa bàn ven biển, khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình “Đêm hội Trăng rằm – Biên giới biển” năm 2025 tại xã Bình Châu và Trường Tiểu học Thạnh An, xã Thạnh An (TPHCM), các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí Tết Trung thu rộn ràng, tươi vui với các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc; tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng.

Học sinh tại Trường Tiểu học Thạnh An nhận quà Trung thu. Ảnh: LƯƠNG KIỂM

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 470 phần quà, gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, nước ngọt và tiền mặt (tổng giá trị 260 triệu đồng) cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển và các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng” do đơn vị nhận đỡ đầu.

Đại diện BĐBP thành phố và các nhà hảo tâm tặng quà trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn xã Bình Châu, TPHCM. Ảnh: VĂN DANH

Ngày 4-10, tại TPHCM, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp cùng Chi đoàn cơ quan, Chi đoàn Công an, Chi đoàn Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thắng tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

MẠNH THẮNG