Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ thêm 8,2 triệu đồng giúp người phụ nữ mù ở Hà Tĩnh

Bà Đinh Thị Dung (trú tỉnh Hà Tĩnh) xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc của Báo đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật và trang trải cuộc sống.

Lãnh đạo xã Hương Xuân trao 8,2 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Đinh Thị Dung

Ngày 15-10, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với UBND xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đến động viên, thăm hỏi, trao đợt 2 số tiền 8,2 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Đinh Thị Dung (sinh năm 1953, trú thôn 3 - trước đó, trong đợt 1 đã trao hỗ trợ 9 triệu đồng).

Bà Dung là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ mù không có tiền chữa trị”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 18-8-2025.

Bà Dung bị đục thủy tinh thể bẩm sinh nhưng vì gia cảnh quá nghèo, không có điều kiện chữa trị nên bà bị mù lòa hoàn toàn từ năm 30 tuổi.

Năm 2015, chồng bà qua đời do mắc ung thư phổi. Các con của bà dù đã trưởng thành nhưng đều nghèo khó, người làm thuê cuốc mướn, người rời quê đi làm công nhân. Gần đây, sức khỏe bà Dung suy giảm nghiêm trọng, việc đi lại phải nhờ người dìu dắt. Bà còn mắc thêm bệnh tim mạch, xương khớp, thoái hóa, không có tiền mua thuốc hay đến bệnh viện.

Số tiền 8,2 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Đinh Thị Dung

Cuộc sống của bà Dung hiện phụ thuộc vào khoản trợ cấp người tàn tật hơn 520.000 đồng mỗi tháng và sự chăm sóc của người thân. Thời gian qua, chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con lối xóm đã hỗ trợ phần nào, song vẫn không đủ cho chi phí thuốc men, điều trị bệnh của bà.

Tiếp nhận số tiền trên, bà Dung bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật và trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG